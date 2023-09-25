Пасторе отреагировал на слова Месси о том, что «ПСЖ» не поздравил его с победой на ЧМ-2022

Бывший полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе высказался о словах экс-нападающего парижского клуба Лионеля Месси о том, что парижане не поздравили его с победой на чемпионате мира 2022 года.

«Я не говорил с ним об этом, но это нормально, было сложно поздравлять чемпиона мира в стране, которая проиграла финал. Для клуба очень много значило не сделать что-то важное. Чтобы не акцентировать внимание на плохом моменте для Франции и для игроков «ПСЖ», которые играли за Францию. После этого каждый игрок может думать, что хочет. Честно говоря, я не знаю всего, что произошло в «ПСЖ» за последние два года, потому что меня там не было. Я не был товарищем по команде Месси. Не знаю. Это что-то между клубом и игроком», — приводит слова Пасторе RMC Sport.

Напомним, Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. За это время Месси сыграл в 75 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

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