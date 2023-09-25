«Наполи» выдал худший старт с 2015 года

24 сентября состоялся матч 5-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Наполи». Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью — 0:0,

«Наполи» набрал восемь очков после пяти туров в турнирной таблице Серии А и выдал худший старт чемпионата Италии с сезона 2015/2016. Тогда команда за аналогичный отрезок набрала лишь шесть очков.

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Летом неаполитанская команда сменила главного тренера. Команду покинул Лучано Спаллетти, на должность был назначен Руди Гарсия.

Последним матчем «Наполи» при Спаллетти стала игра с «Сампдорией» в заключительном туре Серии А сезона-2022/2023. Напомним, «Наполи» под руководством 64-летнего наставника завоевал скудетто впервые за 33 года.