Жиго — о разгромном поражении от «ПСЖ»: игрокам «Марселя» не хватило яиц

Защитник «Марселя» Самюэль Жиго прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» в матче 6-го тура чемпионата Франции.

«Мы очень рано пропустили — и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким настроем, когда играешь с «ПСЖ».

Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки… Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц. У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», — приводит слова Жиго One football.

24 сентября состоялся матч шестого тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0.