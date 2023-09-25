Жиго — о разгромном поражении от «ПСЖ»: игрокам «Марселя» не хватило яиц
Поделиться
Защитник «Марселя» Самюэль Жиго прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» в матче 6-го тура чемпионата Франции.
«Мы очень рано пропустили — и наш план быстро провалился. Нельзя выходить на матч с таким настроем, когда играешь с «ПСЖ».
Мы их слишком уважаем. Да, конечно, у них хорошие игроки… Но во втором тайме ни у кого из нас не хватило яиц. У нас были один или два эпизода, когда матч мог перевернуться. Когда играешь такие матчи, не нужно оправдываться. Сегодня нас превзошли», — приводит слова Жиго One football.
24 сентября состоялся матч шестого тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0.
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
03:03
-
02:56
-
02:56
-
02:50
-
02:19
-
02:01
-
02:00
-
01:52
-
01:41
-
01:41
-
01:20
-
00:52
-
00:52
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:28
-
00:20
-
00:10
-
00:03
-
00:01
- 24 сентября 2023
-
23:59
-
23:48
-
23:46
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:30
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
23:06
-
22:52
-
22:46
-
22:41
Партнерский контент