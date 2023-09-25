«Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл два домашних матча за чемпионат

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Петербуржцы за первые пять сезонов работы Сергея Семака потерпели только четыре домашних поражения в чемпионате. В сезонах-2018/19 и -2019/20 три очка из Санкт-Петербурга увозил «Рубин», в сезоне-2021/22 — «Сочи», в сезоне-2022/23 — «Ахмат».
В нынешнем чемпионате «Зенит» дома проиграл уже во второй раз: в августе команда Сергея Семака уступила «Динамо», в сентябре — «Локомотиву». Таким образом, «сине-бело-голубые» впервые при Семаке потерпели два домашних поражения за чемпионат.
Напомним, «Локомотив» сумел вырвать победу у «Зенита» со счётом 2:1. За москвичей отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, в составе петербуржцев голом отметился Матео Кассьерра.
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