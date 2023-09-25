Мбаппе получил травму и был заменён в первом тайме матча с «Марселем»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил травму в матче шестого тура чемпионата Франции с «Марселем». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, однако, был заменён из-за травмы на 32-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский нападающий Гонсалу Рамуш.
После шести туров «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 11 очков.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов.
Мбаппе, Гризманн и другие звёзды посетили открытие КМ по регби
- 25 сентября 2023
-
03:03
-
02:56
-
02:56
-
02:50
-
02:19
-
02:01
-
02:00
-
01:52
-
01:41
-
01:41
-
01:20
-
00:52
-
00:52
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:28
-
00:20
-
00:10
-
00:03
-
00:01
- 24 сентября 2023
-
23:59
-
23:48
-
23:46
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:30
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
23:06
-
22:52
-
22:46
-
22:41