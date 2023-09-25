Мбаппе получил травму и был заменён в первом тайме матча с «Марселем»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил травму в матче шестого тура чемпионата Франции с «Марселем». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, однако, был заменён из-за травмы на 32-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский нападающий Гонсалу Рамуш.

После шести туров «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 11 очков.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов.

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