«Я едва не заплакал». Гризманн – после матча «Атлетико» с «Реалом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу команды в матче шестого тура чемпионата Испании с «Реалом» (3:1). Гризманн в этой встрече стал автором одного забитого мяча.
«Я играю ближе к той зоне, где могу нанести наибольший ущерб, но иногда это не то, что нужно команде, потому что нужно опускаться, чтобы помочь команде.
Я едва не заплакал, и я так счастлив и горд быть здесь. Я сказал, что собираюсь отдать всё, чтобы снова услышать это пение фанатов, и я очень взволнован. Завтра мой сын будет очень счастлив и горд и пойдет в школу в футболке «Атлетико», — приводит слова Гризманна Marca.
На данный момент «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 10 очков. «Реал», в свою очередь, находится на третьем месте, записав в свой актив 15 очков.
- 25 сентября 2023
-
03:03
-
02:56
-
02:56
-
02:50
-
02:19
-
02:01
-
02:00
-
01:52
-
01:41
-
01:41
-
01:20
-
00:52
-
00:52
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:28
-
00:20
-
00:10
-
00:03
-
00:01
- 24 сентября 2023
-
23:59
-
23:48
-
23:46
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:30
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
23:06
-
22:52
-
22:46
-
22:41