«Я едва не заплакал». Гризманн – после матча «Атлетико» с «Реалом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу команды в матче шестого тура чемпионата Испании с «Реалом» (3:1). Гризманн в этой встрече стал автором одного забитого мяча.

«Я играю ближе к той зоне, где могу нанести наибольший ущерб, но иногда это не то, что нужно команде, потому что нужно опускаться, чтобы помочь команде.

Я едва не заплакал, и я так счастлив и горд быть здесь. Я сказал, что собираюсь отдать всё, чтобы снова услышать это пение фанатов, и я очень взволнован. Завтра мой сын будет очень счастлив и горд и пойдет в школу в футболке «Атлетико», — приводит слова Гризманна Marca.

На данный момент «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 10 очков. «Реал», в свою очередь, находится на третьем месте, записав в свой актив 15 очков.

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