«Люби меня, люби!» Гендиректор «Пари НН» отреагировал на победу команды над «Оренбургом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал победу нижегородской команды над «Оренбургом» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Люби меня, люби! Это вполне официальное обращение к нашим болельщикам. Спасибо, что вместе с нами. Верите в команду. И верите в нашу победу. Впервые за много лет (с 2008г) мы выиграли у «Оренбурга». И важные 3 очка в копилке у нас! Впереди еще много важных игр. Любите нас. Это так просто», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

24 сентября завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. «Пари НН» одержал волевую победу со счётом 3:1.