Юрген Клопп высказался о победе «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоппа прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура АПЛ с лондонским «Вест Хэмом».
«В отдельные моменты мы были очень хороши. Соперник тяжёлый. Мы с Дэвидом Мойесом перед матчем долго разговаривали, он славный мужик.
Очевидно то, насколько у «Вест Хэма» сейчас хорошая команда, и то, что он способен любому создать проблемы. И ему это удалось. Мы пытались контролировать игру и создавать моменты, и это непросто, нужна стабильность, чтобы избежать провалов.
Голы – супер. Мне они очень понравились, и выступление в целом получилось очень хорошим и зрелым. Я сегодня счастлив», – приводит слова Клоппа BBC.
24 сентября завершился матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходил на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Итоговый счёт – 3:1 в пользу хозяев.
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