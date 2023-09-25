Юрген Клопп высказался о победе «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоппа прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура АПЛ с лондонским «Вест Хэмом».

«В отдельные моменты мы были очень хороши. Соперник тяжёлый. Мы с Дэвидом Мойесом перед матчем долго разговаривали, он славный мужик.

Очевидно то, насколько у «Вест Хэма» сейчас хорошая команда, и то, что он способен любому создать проблемы. И ему это удалось. Мы пытались контролировать игру и создавать моменты, и это непросто, нужна стабильность, чтобы избежать провалов.

Голы – супер. Мне они очень понравились, и выступление в целом получилось очень хорошим и зрелым. Я сегодня счастлив», – приводит слова Клоппа BBC.

24 сентября завершился матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходил на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Итоговый счёт – 3:1 в пользу хозяев.