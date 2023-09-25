Диего Симеоне объяснил победу «Атлетико» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, за счёт чего его команде удалось обыграть «Реал» в матче 6-го тура испанской Примеры.

«Я рад, что команда провела хороший матч. При 2:0 мы слишком часто отходили назад и предоставляли сопернику возможности играть в тех зонах, где он наиболее опасен. На этом этапе «Реалу» не хватало Хоселу, но ему и так удавалось создавать угрозу, и в итоге счёт стал 2:1.

Во втором тайме мы могли проиграть, если бы продолжили играть так же. Гол Мораты вернул нас на верный путь. Мы знали, что у соперника проблемы на флангах. Наш штаб сказал игрокам то же, что и обычно, но сегодня они были лучше, чем в другие дни. К тому же за нас был стадион – и это чувствовалось.

«Реал» высоко обороняется, крайние защитники активно ходят вперёд, так что у нас была возможность использовать свободные зоны и отправлять мяч на дальнюю штангу, где у него особые проблемы.

В нашем клубе были великие игроки, и Гризманн – один из них. Он без проблем отрабатывает в обороне, делает то, что нужно, вот почему он один из наших самых важных футболистов. Он стал примером для молодых ребят», – приводит слова Симеоне Marca.

24 сентября завершился матч 6-го тура испанской Примеры между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. «Атлетико» одержал уверенную победу над «Реалом» со счётом 3:1.

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