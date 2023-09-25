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Микель Артета рассказал, чего не хватило «Арсеналу» для победы над «Тоттенхэмом»

Микель Артета рассказал, чего не хватило «Арсеналу» для победы над «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче с «Тоттенхэмом».

«Конечно, мы расстроены тем, что не смогли заполучить три очка, особенно на фоне того, что мы дважды выходили вперёд в счёте. Второй пропущенный гол эмоционально повлиял на команду.

Затем игра обрела контратакующий характер, а при таком футболе всегда есть риск, если играешь с «Тоттенхэмом». Нам не хватило мастерства в нападении. Тем не менее, команда показала феноменальный настрой и энергию.

Не хватало хладнокровия при игре с мячом в матче с такой хорошей командой, как «Тоттенхэм». Отдаю сопернику должное», – приводит слова Артеты Sky Sports.

24 сентября завершилась встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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