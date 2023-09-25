Осимхен поругался с главным тренером «Наполи» Гарсией после замены в матче с «Болоньей»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен повздорил с главным тренером неаполитанской команды Руди Гарсией после замены в матче 5-го тура Серии А с «Болоньей».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на DAZN, Осимхен выглядел раздражённым, уходя с поля. После замены форвард поспорил с Руди Гарсией и спросил специалиста, почему он не переключился на игру с двумя нападающими.

24 сентября состоялся матч 5-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Наполи». Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью — 0:0, «Наполи» занимает седьмое место в таблице Серии А, имея в своём активе восемь очков в пяти играх.

В прошлом сезоне «Наполи» завоевал золотые медали чемпионата Италии по футболу.