Юрген Клопп высоко оценил прогресс Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил прогресс нападающего команды Дарвина Нуньеса с начала сезона-2023/2024.

«Он сделал огромный шаг вперёд за последние несколько недель. Дарвин представляет угрозу. Очень важно, что теперь у нас есть своего рода технарь. Ударить по мячу, принять его грудью – как, например, мы забили третий гол «Вулверхэмптону».

И работа в обороне, которую он выполняет сейчас – это, пожалуй, главное отличие. Дарвин всегда хотел этого, но был менее координирован. Теперь он смотрится намного лучше, мы нашли способ построить вокруг него игру. Кёртис [Джонс] и Доминик [Собослаи] очень помогают, учитывая, насколько они гибкие в этом плане», – приводит слова Клоппа Goal.

24 сентября завершился матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходил на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Итоговый счёт – 3:1 в пользу хозяев.