Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал итог матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу считает, что лондонская команда хорошо себя проявила в матче с «Арсеналом».
«Нам пришлось было проявить все свои качества. Это сильный соперник, и порой нам приходилось обороняться. Но я думаю, что мы продемонстрировали храбрость и мужество, продолжив играть в футбол. Мы агрессивно прессинговали.
Думаю, нам не повезло с обоими пропущенными голами, это были автогол и пенальти. Но мы показали свой характер, дважды сравняв счёт на стадионе, на котором сложно играть.
Наша команда растёт. Мы всё ещё в начале пути с точки зрения игры, но я впечатлён характером команды», – приводит слова Постекоглу Sky Sports.
24 сентября завершилась встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
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