«Бавария» готова заплатить рекордную сумму за футболиста «Барселоны»

«Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника «Барселоны» Педри.

Как сообщает Todofichajes, мюнхенский клуб рассчитывает подписать испанского хавбека на следующий сезон. Ради трансфера талантливого полузащитника «Бавария» готова сделать рекордное предложение в своей истории. Клуб собирается предложить за него до € 120 млн.

20-летний Педри перешёл в «Барселону» в 2019 году из «Лас-Пальмаса» за € 17,5 млн. Один сезон полузащитник провёл в аренде в своём родном клубе. Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в € 100 млн.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт в среду, 27 сентября. Команда Хави встретится на выезде с «Мальоркой» в рамках чемпионата Испании. Начало игры — в 22:30 мск.