Почеттино: владельцы «Челси» разочарованы, но они должны поддержать план

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение команды в матче шестого тура чемпионата Англии с «Астон Виллой». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэморд Бридж» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
«Дайте мне время, потому что я не видел владельцев после игры. Конечно, они разочарованы, но в то же время они должны поддержать план», — приводит слова Почеттино FourFourTwo.
После шести туров «Челси» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив пять очков. Команда не может победить на протяжении трёх матчей подряд в АПЛ – два поражения и ничья.
В следующем туре «Челси» встретится с «Фулхэмом». Матч состоится 2 октября, начало – 22:00 мск.
Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»
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