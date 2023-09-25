Почеттино – о матче с «Астон Виллой»: нельзя сказать, что игроки сдались после 70-й минуты

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о поражении от «Астон Виллы» (0:1) в шестом туре чемпионата Англии. На 58 минуте матча прямой красной карточкой был удален защитник Мало Гюсто.

«В первом тайме, я думаю, мы заслуживали большего. Мы контролировали игру. Затем во втором тайме мы начали превосходить их, но после красной карточки игра изменилась. 60 минут в 11 человек против 11, а затем все остальное время в 10 человек — это две разные игры.

Немного не повезло. Сколько у нас было таких моментов, как у «Астон Виллы»? Мы блокировали удар, потом он вернулся, и второй удар пришелся в стойку и попал в ворота. Сколько раз мы выходили один на один с Эми Мартинесом. Немного не повезло, но так получилось.

Мы должны понимать, что происходит, но в то же время быть спокойными, потому что команда творит, команда жива, команда борется в каждом своем действии. Нельзя сказать, что игроки сдались после 70-й минуты, они боролись до конца, имея на одного игрока меньше. Нужно просто работать и надеяться, что мы сможем изменить ситуацию как можно скорее», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

После шести туров АПЛ «Челси» занимает 14 место с 5 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).

В следующем туре синие сыграют в гостях с «Фулхэмом».