Микель Артета – о травме Деклана Райса: у него был дискомфорт в спине

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме полузащитника красно-белых Деклана Райса.

Вчера, 24 сентября, «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом». Встреча на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершилась со счетом 2:2. Райс был заменен после первого тайма.

«У него был некоторый дискомфорт в спине, и в течение первого тайма он говорил нам, что ему некомфортно. Когда мы оценили его состояние в перерыве, он не смог продолжить игру, поэтому нам пришлось заменить его», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 116,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Райса в € 90 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в чемпионате Англии пять матчей и забил один гол.

После шести туров «Арсенал» занимает пятое место с 14 очками. Лидирует в таблице «Манчестер Сити» (18 очков).