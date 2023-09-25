«Ньюкасл» установил рекорд АПЛ
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«Ньюкасл» в шестом туре чемпионата Англии разгромил «Шеффилд Юнайтед» – 8:0.
В составе «сорок» отличились восемь различных игроков: Шон Лонгстафф, Дэн Бёрн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимарайнс, Александер Исак. «Ньюкасл» стал первой командой в истории АПЛ, восемь разных игроков которой забили гол в одном матче (не считая автоголов), сообщает статистический портал Opta Sport.
8:0 – повторение рекордной победы «Ньюкасла» в АПЛ. В 1999 году с таким же счётом был разбит «Шеффилд Уенсдей».
После шести туров «Ньюкасл» набрал девять очков и вышел на восьмое место турнирной таблицы английской Премьер-лиги. В свою очередь, «Шеффилд», набрав одно очко с начала турнира, расположился на последней строчке таблицы.
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