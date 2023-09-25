Зинченко – второй лучший игрок «Арсенала» в матче с «Тоттенхэмом» по версии Sofascore

Sofascore оценил игру участников матча шестого тура АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» (2:2).
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко получил оценку 7,1. Лучшая оценка среди его одноклубников только у Букайо Сака – 8,5.
За 90 минут на поле украинец один раз вынес мяч, один раз его перехватил, пять раз отобрал, выиграл одну верховую дуэль из одной, заработал один фол, сделал 68 касаний мяча и отдал 47 точных передач из 51 (92%).
В этой игре Зинченко стал лидером «Арсенала» по количеству передач, по количеству прогрессивных пасов и по показателю xT (ожидаемая угроза).
Напомним, 24 сентября состоялся матч 6-го тура английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» принимал дома «Тоттенхэм». Матч завершился со счётом 2:2. «Канониры» дважды выходили вперёд благодаря автоголу Ромеро и пенальти, реализованному Букайо Сакой за игру рукой защитника «шпор». Команда Постекоглу ушла от поражения при помощи дубля Сон Хын Мина.
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