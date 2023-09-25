«Пусть дети пойдут в школу в футболках «Атлетико». Мората — о победе над «Реалом»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал победу своего клуба в матче с «Реалом». (3:1).
«Безумно рад за всех, и я сказал это на днях в интервью. Болельщики должны были сыграть самую важную роль – так и получилось. Мы вместе: игроки на поле, а они – на трибунах. Мы должны играть в футбол, и мы это умеем очень хорошо. Против таких команд нельзя играть на 150 процентов – нужно немного восстановиться.
Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным, чем когда-либо. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с «Атлетико». Пусть детишки пойдут в школу в футболке «Атлетико» и будут гордиться нами», – приводит слова Мораты Marca.
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