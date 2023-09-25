Мак Аллистер – о матче с «Вест Хэмом»: первый тайм был немного тяжелым

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал матч с «Вест Хэмом», который завершился со 3:1.

«Да, как вы сказали, возможно, первый тайм был немного тяжелым. Они действовали действительно хорошо. Но во втором тайме мы были доминирующей командой, поэтому действительно довольны игрой и, конечно, результатом.

Мы знали, что они будут играть именно так. Это команда, которая много обороняется и очень хороша в контратаках, поэтому мы забили первый гол, но они продолжали действовать. Это очень хорошая команда, очень жесткая команда, но, слава Богу, мы ее выиграли», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».

После шести туров АПЛ «Ливерпуль» занимает второе место с 16 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).

В следующем туре красные сыграют в гостях с «Тоттенхэмом».