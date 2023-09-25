Гари Невилл: в «Арсенале» должно быть два или три опытных игрока

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал ничейный исход матча «Арсенал» — «Тоттенхэм» (2:2).

«Я хочу от нынешнего «Арсенала» хладнокровия, а это сложно, потому что тренер находится на боковой линии и скачет так, что в это невозможно поверить. Я хочу видеть страсть, но в то же время и хладнокровие.

В этой команде должны быть два или три опытных игрока, которые скажут: «Ладно, пора включаться. Мы готовы, и доведём дело до конца». Характер срабатывает, когда вы понимаете, что игра в опасности.

Райса заменили в перерыве, и это представляло опасность – так должен ли был Жоржиньо остаться практически последним на мяче, когда Сон сравнял счёт? Может быть, а может и нет. Конечно, он сам должен был сыграть лучше, но когда вы пропускаете гол через минуту после того, как забили – вот о каком характере я говорю. Они так и не собрались», – приводит слова Невилла Sky Sports.