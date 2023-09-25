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Селюк — о поражении «Зенита»: в клубе слишком много бразильцев

Селюк — о поражении «Зенита»: в клубе слишком много бразильцев
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Российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Зенита» в домашнем матче с «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ (1:2).

«Исход матча удивил многих. Все думали, что «Зенит» выиграет. У питерцев чересчур большое количество бразильцев, которые, как правило, всегда мало мотивированы, они больше карнавальщики. «Локомотив» был настроен и более собран, особенно Дзюба и Тикнизян. Москвичи вышли биться, за счёт желания и самоотдачи победили.

Брать пример с «Шахтёра», конечно, хорошо, но это работало много лет назад, украинцы уже не имеют такое количество бразильцев в составе. «Зениту» надо что-то менять. С Малкомом и Венделом как-то повезло, плюс-минус попали с Клаудиньо, но они стали брать уже всех подряд. Количество бразильцев не должно превышать 2-3 человек. Карнавальщиков лучше отправить в Бразилию», — приводит слова Селюка радио «Движение».

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