Селюк — о поражении «Зенита»: в клубе слишком много бразильцев

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Зенита» в домашнем матче с «Локомотивом» в 9-м туре РПЛ (1:2).
«Исход матча удивил многих. Все думали, что «Зенит» выиграет. У питерцев чересчур большое количество бразильцев, которые, как правило, всегда мало мотивированы, они больше карнавальщики. «Локомотив» был настроен и более собран, особенно Дзюба и Тикнизян. Москвичи вышли биться, за счёт желания и самоотдачи победили.
Брать пример с «Шахтёра», конечно, хорошо, но это работало много лет назад, украинцы уже не имеют такое количество бразильцев в составе. «Зениту» надо что-то менять. С Малкомом и Венделом как-то повезло, плюс-минус попали с Клаудиньо, но они стали брать уже всех подряд. Количество бразильцев не должно превышать 2-3 человек. Карнавальщиков лучше отправить в Бразилию», — приводит слова Селюка радио «Движение».
- 25 сентября 2023
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