Диего Симеоне – об Альваро Морате: он провел выдающуюся игру

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне похвалил нападающего «матрасники» Альваро Морату за матч с «Реалом Мадрид».

Вчера, 24 сентября, «Атлетико» на своём поле обыграл «Реал» в шестом туре чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 3:1. Мората забил два мяча.

«Он провел выдающуюся игру, помимо голов, благодаря своему участию и упорной работе. Нам нужен этот Мората, у него есть оружие, чтобы достичь тех показателей, которые нужны ему и нам. Я надеюсь, что он сможет сохранить этот уровень уверенности для сборной и «Атлетико», — приводит слова Симеоны Marka.

Мората перешёл в «Атлетико» из Челси» в июле 2020 года. Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает Морату в € 20 млн.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий сыграл четыре матча в Ла Лиге и забил три мяча.

После шести туров «Атлетико» занимает пятое место с десятью очками. Лидирует в чемпионате «Барселона» (16 очков).

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