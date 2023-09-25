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Жозе Моуринью – о матче с «Торино»: есть ощущение, что потеряны два очка

Жозе Моуринью – о матче с «Торино»: есть ощущение, что потеряны два очка
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал матч с «Торино» (1:1).

«Этот матч с «Торино» был сложным, даже при счете 1:0 это была открытая игра. Это сложная команда, мы очень хорошо провели второй тайм. У нас не так много игроков с большой интенсивностью, но мы создали достаточно ситуаций, чтобы забить еще несколько голов. Есть ощущение, что потеряны два очка, но мы провели хорошую игру. Я увидел на поле хорошую команду, теперь надо идти на следующий матч.

Лукаку? Он фантастический игрок, больше нечего сказать. Конечно, есть и другие великие нападающие в других командах, мне не с кем их сравнивать. Я очень доволен им, а также Белотти и Азмуном. Мне нравится Азмун, но сейчас он находится в тяжелом состоянии и ему нужно работать. Я очень доволен этими тремя игроками», приводит слова Моуринью Corrier dello Sport.

После пяти туров Серии А «Рома» занимает 13 место с 5 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (15 очков).

Италия - Серия А . 5-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Рома
Рим
0:1 Лукаку – 68'     1:1 Сапата – 85'    
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