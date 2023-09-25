Конор Галлахер — о матче с «Астон Виллой»: мы просто очень разочарованы

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер прокомментировал матч с «Астон Виллой» (0:1).
«Очень обидно проиграть. Мы вступили в эту игру, пытаясь выиграть, и, учитывая, что мы боремся за очки, мы отчаянно хотели победить сегодня. Очевидно, красная карточка не помогла, но мы не можем оправдываться. Мы просто очень разочарованы и полны решимости исправить ситуацию к следующей игре.
Мы должны сохранять позитивный настрой, мы будем продолжать усердно работать на тренировках, чтобы попытаться улучшить наше положение. Я знаю, что наставник будет усердно работать с нами на тренировках, чтобы заставить нас улучшаться», — приводит слова Галлахера официальный сайт «Челси».
После шести туров АПЛ «Челси» занимает 14 место с 5 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).
В следующем туре синие сыграют в гостях с «Фулхэмом».
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