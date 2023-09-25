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Конор Галлахер — о матче с «Астон Виллой»: мы просто очень разочарованы

Конор Галлахер — о матче с «Астон Виллой»: мы просто очень разочарованы
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Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер прокомментировал матч с «Астон Виллой» (0:1).

«Очень обидно проиграть. Мы вступили в эту игру, пытаясь выиграть, и, учитывая, что мы боремся за очки, мы отчаянно хотели победить сегодня. Очевидно, красная карточка не помогла, но мы не можем оправдываться. Мы просто очень разочарованы и полны решимости исправить ситуацию к следующей игре.

Мы должны сохранять позитивный настрой, мы будем продолжать усердно работать на тренировках, чтобы попытаться улучшить наше положение. Я знаю, что наставник будет усердно работать с нами на тренировках, чтобы заставить нас улучшаться», — приводит слова Галлахера официальный сайт «Челси».

После шести туров АПЛ «Челси» занимает 14 место с 5 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (18 очков).

В следующем туре синие сыграют в гостях с «Фулхэмом».

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 73'    
Удаления: Гюсто – 58' / нет
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