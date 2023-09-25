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«Ньюкасл» установил рекорд АПЛ, Сафиуллин — в полуфинале турнира в Чэнду. Главное к утру

«Ньюкасл» установил рекорд в АПЛ, российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Чэнду, женское «‎Динамо»‎ завоевало Кубок Столетия по волейболу. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ньюкасл» установил рекорд АПЛ в матче с «Шеффилд Юнайтед» (8:0).

2. Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Чэнду на отказе соперника.

3. Московское «‎Динамо»‎ завоевало Кубок Столетия по женскому волейболу.

4. «Реал» Мадрид потерпел первое поражение в Ла Лиге в матче с «Атлетико» Мадрид (1:3).

5. ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью со счётом 3:3.

6. В команде Петра Яна заявили, что он не выступит в 2023 году.

7. Две передачи Александра Радулова помогли «Ак Барсу» победить «Салават Юлаев» (4:2).

8. Гол Наира Тикнизяна на 90+1-й минуте принёс «Локомотиву» победу над «Зенитом» (2:1).

9. Рублёв/Хуркач проиграли Шелтону/Тиафо на Кубке Лэйвера.

10. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов забил 70-й гол в РПЛ. Лишь двум игрокам удавалось сделать это быстрее.

11. «Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в дерби северного Лондона (2:2).