Фабиан Бальбуэна — о матче со «Спартаком»: очевидно, что пока нам недостаёт эффективности

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о матче со «Спартаком» (0:1).

«Матч был действительно непростым, эмоциональным. У нас были моменты, которые можно было преобразовать в голы, но в итоге поражение. Очевидно, что пока нам недостаёт эффективности. У нас отличная команда, отличные футболисты. Будем работать над своей эффективностью.

Я не знаю, влияет ли на наши результаты большое количество новых футболистов. Мы во многих эпизодах действуем очень хорошо. Но, конечно, все понимают, что должна быть какая-то адаптация для новичков, чтобы быть в том числе более эффективными», – приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.

После девяти туров «Динамо» занимает пятое место с 15 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко).

В следующем туре бело-голубые сыграют в гостях с «Ахматом». Встреча состоится 1 октября.