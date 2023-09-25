Фабиан Бальбуэна — о матче со «Спартаком»: очевидно, что пока нам недостаёт эффективности

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о матче со «Спартаком» (0:1).
«Матч был действительно непростым, эмоциональным. У нас были моменты, которые можно было преобразовать в голы, но в итоге поражение. Очевидно, что пока нам недостаёт эффективности. У нас отличная команда, отличные футболисты. Будем работать над своей эффективностью.
Я не знаю, влияет ли на наши результаты большое количество новых футболистов. Мы во многих эпизодах действуем очень хорошо. Но, конечно, все понимают, что должна быть какая-то адаптация для новичков, чтобы быть в том числе более эффективными», – приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.
После девяти туров «Динамо» занимает пятое место с 15 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21 очко).
В следующем туре бело-голубые сыграют в гостях с «Ахматом». Встреча состоится 1 октября.
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