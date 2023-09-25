Сергей Корниленко высказался о Владимире Писарском и Никите Салтыкове

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил форму форвардов команды Владимира Писарского и Никиты Салтыкова.

«Голом «Балтике» Писарский сбросил с себя ношу? Клуб и сам Володя сейчас довольны, что его травмы позади, он набирает форму – это самое главное. Салтыков сказал, что успехи не вскружат ему голову? Я тоже считаю, что голову ему не вскружит. С «Сочи», если не брать гол, тоже был не лучший для него матч, потому есть куда развиваться и к чему стремиться. Мы все вместе в этом направлении работаем, – приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Салтыков сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Писарский провёл пять матчей и забил один гол.

После девяти туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают второе место с 18 очками. Лидирует «Краснодар» (18 очков).