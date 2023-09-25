«Челси» и «Эвертон» набрали меньше всех очков в АПЛ в 2023 году

Лондонский «Челси» и «Эвертон» набрали по 25 очков в АПЛ в 2023 году.
Это худший показатель среди клубов, игравших в Премьер-лиге как в прошлом, так и в нынешнем сезонах.
«Челси» провёл за девять месяцев 29 матчей, «Эвертон» на две игры меньше (27).
В нынешнем сезоне у команды Почеттино после шести туров набрано пять очков (одна победа, две ничьи и три поражения). Прошлый сезон «Челси» завершил на 12-м месте с 44 очками и не примет участия в еврокубках в нынешнем сезоне.
«Эвертон» набрал четыре очка в шести матчах (одна победа, одна ничья и четыре поражения). Команда из Ливерпуля в сезоне-2022/2023 расположилась на 17-й строчке (36 очков), в двух очках от зоны вылета.
Третий худший результат у «Борнмута» – 26 очков в 27 играх.
В 7-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях с «Фулхэмом», «Эвертон» на своём поле примет «Лутон Таун».
- 25 сентября 2023
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