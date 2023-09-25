«Аякс» уволил спортдиректора, желавшего купить Сперцяна

«Аякс» прекратил сотрудничество с директором по футбольным вопросам Свеном Мислинтатом, который хотел пригласить в команду полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Причиной такого решения является отсутствие широкой поддержки внутри клуба из-за плохих результатов команды.
«Различные попытки восстановить более широкую поддержку не привели к желаемому результату, и это приводит к волнениям внутри клуба и вокруг него, в том числе из-за разочаровывающей игры. Свен был очень предан «Аяксу» в последние месяцы, за что мы ему благодарны. Теперь в интересах клуба как можно скорее вернуться к спортивному росту объединёнными силами», — приводит слова временного директора Яна ван Халста официальный сайт амстердамского клуба.
Мислинтат официально приступил к исполнению обязанностей директора по футбольным вопросам в мае 2023 года. За это время нидерландская команда сыграла четыре матча в чемпионате Нидерландов, где набрала пять очков и находится на 14-й строчке. Также «Аякс» сыграл на групповом этапе Лиги Европы в матче с «Марселем» со счётом 3:3.
- 25 сентября 2023
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