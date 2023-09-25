Мелёхин хватал Чалова за руки, публику развлекал клоун с триколором. Фото «Ростов» — ЦСКА

24 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл в результативную ничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 3:3.

Московский ЦСКА ещё никогда не пропускал так много голов (15) в стартовых девяти турах сезона. Только армейцы и казанский «Рубин» ещё ни разу не сыграли «на ноль» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

После девяти сыгранных матчей в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Артёма Гусева и Владимира Кокшарова.