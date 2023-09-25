Рапино высказалась о скандальной ситуации в женской сборной Испании

Американская футболистка Меган Рапино высказалась о ситуации в женской сборной Испании, где происходят разногласия между футболистками, требующими перемен, и местной федерацией, в которой этих перемен не особо хотят. Поводом для этой ситуации стал скандал из-за того, что экс-глава RFEF Луис Рубиалес поцеловал в губы одну из футболисток.

«Очевидно, что это всё очень печально и разочаровывает. Футболистки должны долго праздновать победу на чемпионате мира, а вместо этого им приходится разрабатывать какие-то стратегии, проводить много встреч друг с другом. Они не могут праздновать свой триумф, они только защищаются.

Победа Испании на ЖЧМ-2024 невероятно заслужена. Их игра была фантастической. Как я уже неоднократно говорила, Королевская федерация футбола Испании находится в проигрышном положении. У них есть уникальная возможность поддержать свою сборную после первой в истории победы на ЧМ. Похоже, это всё продлится очень долго. Я буду поддерживать испанских футболисток в их борьбе», — приводит слова Рапино Mundo Deportivo.