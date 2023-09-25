«Зенит» провёл закрытое собрание после поражения в матче с «Локомотивом»

Футболисты и тренеры «Зенита» провели «собрание за закрытыми дверьми» после поражения команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Локомотивом» (1:2). О проведении такого собрания рассказал травмированный игрок «Зенита» Андрей Мостовой, его цитирует «Спорт день за днём».

Напомним, в нынешнем чемпионате «Зенит» дома проиграл уже во второй раз: в августе команда Сергея Семака уступила «Динамо», в сентябре — «Локомотиву». Таким образом, сине-бело-голубые впервые при Семаке потерпели два домашних поражения за чемпионат.

Напомним, «Локомотив» сумел вырвать победу у «Зенита» со счётом 2:1. За москвичей отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, в составе петербуржцев голом отметился Матео Кассьерра.