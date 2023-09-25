«Зенит» провёл закрытое собрание после поражения в матче с «Локомотивом»
Поделиться
Футболисты и тренеры «Зенита» провели «собрание за закрытыми дверьми» после поражения команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Локомотивом» (1:2). О проведении такого собрания рассказал травмированный игрок «Зенита» Андрей Мостовой, его цитирует «Спорт день за днём».
Напомним, в нынешнем чемпионате «Зенит» дома проиграл уже во второй раз: в августе команда Сергея Семака уступила «Динамо», в сентябре — «Локомотиву». Таким образом, сине-бело-голубые впервые при Семаке потерпели два домашних поражения за чемпионат.
Напомним, «Локомотив» сумел вырвать победу у «Зенита» со счётом 2:1. За москвичей отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян, в составе петербуржцев голом отметился Матео Кассьерра.
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:38
-
11:33
-
11:31
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
10:55
-
10:54
-
10:46
-
10:36
-
10:34
-
10:23
-
10:21
-
10:20
-
10:06
-
09:59
-
09:57
-
09:50
-
09:39
-
09:38
-
09:34
-
09:17
-
08:57
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:25
-
08:12
-
07:58
-
07:36
Партнерский контент