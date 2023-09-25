КДК РФС не будет рассматривать стычку игроков «Зенита» и «Локомотива» в концовке матча
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КДК РФС не будет рассматривать стычку игроков «Зенита» и «Локомотива» в концовке матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.
«Драки в матче «Зенит» — «Локомотив» не было. Судья матча все дисциплинарные нарушения, которые были им увидены, оценил жёлтыми карточками, одна из которых была второй для Тикнизяна. Прямых красных карточек не было. Оснований для рассмотрения данного конфликта у КДК нет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в состоявшемся накануне матче между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:2) победу одержали железнодорожники благодаря голу в компенсированное время Наира Тикнизяна.
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