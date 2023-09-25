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Президент РФС Дюков рассказал, покинет ли Карпин сборную России

Президент РФС Дюков рассказал, покинет ли Карпин сборную России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не говорил с Валерием Карпиным по поводу его возможного ухода с поста главного тренера сборной России, и прокомментировал слова наставника «Ростова» о возможном завершении работы в клубе и национальной команде.

«Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», — приводит слова Дюкова «РИА Новости».

В середине сентября Карпин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат» допустил, что завершит работу с «Ростовом» и национальной командой. Карпин занимает пост главного тренера сборной России с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до 1 августа 2024 года.

В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла восемь товарищеских матчей (две победы, пять ничьих, одно поражение).

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