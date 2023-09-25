Гендиректор «Интера»: мы разочарованы в Лукаку

Генеральный директор итальянского «Интера» Беппе Маротта в интервью заявил, что клуб не планирует подписывать свободных агентов вместо травмированного нападающего Марко Арнаутовича, постарается продлить контракт с защитником Федерико Димарко, и руководство команды разочаровано в нападающем «Ромы» Ромелу Лукаку.

«Мы не будем подписывать свободного агента, который заменит Арнаутовича после его травмы. Скоро мы встретимся с Димарко, чтобы продлить его контракт. Мы разочарованы Лукаку, но мы двигаемся дальше», — приводит слова Маротты Radio Anch'io Lo Sport.

Ранее главный тренер итальянской команды Симоне Индзаги также сказал, что они не планируют подписывать свободных агентов из-за повреждения Марко, так как есть Генрих Мхитарян и Дэви Классен.

«Интер» купил Лукаку ещё летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед», а летом 2021 года продал в «Челси», где игра у нападающего не задалась. Вскоре Ромелу вернулся в миланский клуб на правах аренды и должен был перейти на полноценной основе в «Интер» этим летом, однако бельгиец захотел перейти в «Ювентус», чем расстроил руководство и фанатов чёрно-синих.