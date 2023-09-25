Ульянов: рассматривал ли «Локомотив» кандидатуру Черчесова? Нет

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о слухах про возможный приход в клуб бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Имели ли под собой основания слухи, что над «Локомотивом» нависла тень Черчесова? Вы же знаете — что-то постоянно нависает. Это же футбол и результаты. Если результат не клеится, кто-то даёт информацию. Рассматривали ли мы эту кандидатуру? Нет. Точно нет. У нас долгая цепочка — спортивный директор, совет директоров — должно многое срастись, чтобы мы кого-то рассматривали.

Должны быть глобальные потрясения, чтобы это делать. Станислав Саламович неспроста потом сказал про некую виртуальную команду, находящуюся в середине таблице? Не могу сказать за Станислава Саламовича, но Михаил Михайлович подтвердил то, что есть сейчас. Результат матча с «Зенитом» всё показал», — приводит слова Дмитрия Ульянова «РБ Спорт».