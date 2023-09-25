Булыкин: Личка скоро подвиснет на посту главного тренера «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился эмоциями после матча 9-го тура РПЛ, в котором «Спартак» победил бело-голубых (1:0), и порассуждал о перспективах Марцела Лички на посту главного тренера динамовцев.
«Мне не понравилось, что в составе «Динамо» всего три россиянина. Смолов и Тюкавин, конечно, должны себя проявлять. Но в игре со «Спартаком» оборона бело-голубых развалилась при первой возможности. При 0:1 уже тяжелее отыгрываться. «Динамо» нужен результат независимо от игры, потому что они могли ещё больше пропустить в конце матча. Думаю, что для бело-голубых в следующих матчах будут показательные выступления, потому что нужно выправлять ситуацию.
Вижу ли я в этой команде потенциал? В начале видел, когда играли, «Зенит» обыгрывали. А сейчас команда уже не так бежит в прессинг, другой просто стоит вообще. То ли ребята подустали, то ли не знают, что делать. Меня расстраивает, что команда плохо играет в обороне, в ней очень мало россиян. Ладно, если бы ошибались наши футболисты, тогда можно было бы списать на молодёжь.
Если «Динамо» ещё пару матчей проиграет, то тренерство Лички в этой команде подвиснет. Но посмотрим, как у них будут дела складываться, очень хочу посмотреть следующие матчи», — приводит слова Булыкина Metaratings.
«Динамо» после девяти туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 15 очками.
- 25 сентября 2023
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