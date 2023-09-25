«Такое нам несвойственно». «Аякс» — о срыве фанатами игры с «Фейеноордом»

Амстердамский «Аякс» прокомментировал поведение своих болельщиков, приведшее к срыву матча 6-го тура чемпионата Нидерландов с «Фейеноордом».

«Совет директоров и наблюдательный совет «Аякса» дистанцируются от неправомерных действий, которые привели к остановке матча с «Фейеноордом» в воскресенье. Такое поведение несвойственно «Аяксу». Разочарование по поводу неудачного начала сезона вполне понятно, но оно никогда не должно становиться причиной чего-то подобного. Приносим свои извинения всем тем, кто чувствовал себя в опасности или пострадал в результате этого инцидента», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Аякса».

Напомним, матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейеноордом», который проходил на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, был остановлен на 55-й минуте при счёте 3:0 в пользу гостей. Арбитр увёл команды в подтрибунные помещения после того, как болельщики хозяев забросали поле петардами и файерами.