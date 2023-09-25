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«Нехороший звонок». Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о поражении от «Локомотива»

«Нехороший звонок». Вратарь «Зенита» Кержаков высказался о поражении от «Локомотива»
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о поражении сине-бело-голубых матче 9-го РПЛ с «Локомотивом». Игра, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась в пользу москвичей со счётом 2:1.

«Почему были сильны эмоции после финального свистка? Из‑за результата, конечно. Что касается игры, она отрезками складывалась. Начали хорошо, потом плохо играли. Пропустили ответный гол, снова включились. Ну в концовке нелепый гол привёл к поражению. К сожалению, мы уже второй матч проигрываем дома, пропуская на последних секундах. Не скажу, что это тенденция, но нехороший звонок и точно неприятно.

Я всегда считаю, выиграли или проиграли — команда заслужила тот счёт, который на табло.

Что скажу по поводу того, как Дзюба врезался в меня? Абсолютно игровой эпизод, плюс Артём тут же извинился. Ничего страшного», — приводит слова Михаила Кержакова «Матч ТВ».

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