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Данил Глебов: проблема «Ростова» в том, что не можем довести игру до конца

Данил Глебов: проблема «Ростова» в том, что не можем довести игру до конца
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Капитан «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему жёлто-синие упустили победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:3).

«С чем связано то, что упускаем победу во втором туре подряд? Мячи пропускаем. Нужно более внимательно играть в обороне. Не можем довести игру до конца, в этом проблема. Сегодня три забили, три пропустили. Будем меньше пропускать, будем выигрывать. Карпин ничего особенного перед матчем не говорил. Всё как обычно. Сказалось ли отсутствие Комличенко? Голенков сегодня два забил. Какие вопросы?» — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» «Ростов» упустил преимущество в два мяча и сыграл вничью (2:2). По состоянию на сегодняшний день жёлто-синие занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.

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