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Алдонин: боевая ничья ЦСКА с «Ростовом». Ребята молодцы, что показали характер

Алдонин: боевая ничья ЦСКА с «Ростовом». Ребята молодцы, что показали характер
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин подвёл итог матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-синими и «Ростовом», который завершился вничью со счётом 3:3.

«Получилась боевая ничья, сложный выездной матч. Перестановки в обороне — самый главный момент в игре ЦСКА. После двух пропущенных мячей армейцы владели игровым преимуществом. «Ростов» в концовке мог забить. Нельзя сказать, что ЦСКА потерял очки в этой игре. Молодцы, показали характер.

Келлвен молодец. Влился, забил гол. Думаю, это добавит ему уверенности. Он и Файзуллаев оставляют приятные впечатления. Келлвен забил очень важный гол, участвовал в атаках, остро и креативно играл», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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