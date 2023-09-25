Алдонин: боевая ничья ЦСКА с «Ростовом». Ребята молодцы, что показали характер

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин подвёл итог матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-синими и «Ростовом», который завершился вничью со счётом 3:3.

«Получилась боевая ничья, сложный выездной матч. Перестановки в обороне — самый главный момент в игре ЦСКА. После двух пропущенных мячей армейцы владели игровым преимуществом. «Ростов» в концовке мог забить. Нельзя сказать, что ЦСКА потерял очки в этой игре. Молодцы, показали характер.

Келлвен молодец. Влился, забил гол. Думаю, это добавит ему уверенности. Он и Файзуллаев оставляют приятные впечатления. Келлвен забил очень важный гол, участвовал в атаках, остро и креативно играл», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.