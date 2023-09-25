Агент Карраскаля: Личка даёт Хорхе почувствовать, что он важен для «Динамо»
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Футбольный агент Пабло Боселли рассказал, что Хорхе Карраскаль освоился и счастлив в «Динамо».
«Хорхе очень счастлив в «Динамо», тренер Марцел Личка отлично его принял и даёт ему возможность почувствовать, что он важен. Не сомневаюсь, что Карраскаль продолжит расти, он очень талантлив», — приводит слова Пабло Боселли «РБ Спорт».
Напомним, в нынешнем сезоне Хорхе провёл пять матчей в составе «Динамо», в которых не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 7 млн.
Кроме того, «Динамо» в этом сезоне после девяти туров МИР РПЛ выиграло четыре матча, сыграло вничью три раза и дважды проиграло. Сейчас бело-голубые занимают пятую строчку с 15 очками.
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