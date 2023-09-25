В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян заболел коронавирусом

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заболел коронавирусной инфекцией. Сейчас россиянин находится в процессе восстановления от болезни.
«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему ещё предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы испанского клуба.
Напомним, 20-летний Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями. «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры. В активе команды шесть очков по итогам пяти матчей.
«Реал Сосьедад» победил «Гранаду», Захарян вышел на 79-й минуте. Видео:
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko
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