Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян заболел коронавирусом

В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян заболел коронавирусом
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян заболел коронавирусной инфекцией. Сейчас россиянин находится в процессе восстановления от болезни.

«Арсен восстанавливается после коронавируса, ему ещё предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы испанского клуба.

Напомним, 20-летний Арсен Захарян перешёл из московского Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он провёл за клуб три матча и не отметился результативными действиями. «Реал Сосьедад» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы испанской Примеры. В активе команды шесть очков по итогам пяти матчей.

«Реал Сосьедад» победил «Гранаду», Захарян вышел на 79-й минуте. Видео:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android