Гендиректор «Балтики»: не вижу причин, чтобы обсуждать вопрос отставки Игнашевича

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что даже когда команда находилась на последнем месте в таблице РПЛ, клуб не обсуждал возможную отставку главного тренера Сергея Игнашевича.
«Понятно, что это первый для нас сезон в Премьер‑Лиге. Мы привыкаем: изучаем лигу, изучаем соперников. Но мы уверены в своих силах и в том, что выправим положение. Продолжим набирать очки и подниматься в турнирной таблице. Пока команда шла на последнем месте в таблице, задумывались ли об отставке Игнашевича? Мы — одна команда и все вместе идём от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».
В субботу, 23 сентября, «Балтика» одержала победу над грозненским «Ахматом» в матче 9‑го тура РПЛ со счётом 1:0. Калининградцы одержали первую победу в чемпионате с 6 августа и покинули последнюю строчку в турнирной таблице.
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