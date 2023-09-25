Лепёхин — о поражении «Зенита»: серьёзные команды не допускают таких вольностей в концовке

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о поражении сине-бело-голубых в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Не скажу, что поражение «Зенита» от «Локомотива» на последних минутах — какая-то сенсация. Но для меня это, конечно, было неожиданно. Всё-таки «Локомотив» тоже не второстепенный клуб, просто в последнее время их преследуют неудачи. Но это серьёзный клуб с хорошими возможностями, они могут себе позволить дать бой «Зениту». То, что «Зенит» пропустил уже в компенсированное время, не дало команде времени и шанса сравнять счёт. Позор ли так отдавать игру? Этот термин тут не применим. Конечно, серьёзные команды не допускают себе таких вольностей в концовках, но и более именитые европейские клубы тоже пропускают на последних минутах. Такое бывает. Другой вопрос: как этот гол был пропущен. Контроль мяча — это хорошо. Но на последних минутах, возможно, стоит отодвинуть игру от своих ворот, сыграть понадёжнее», — сказа Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.