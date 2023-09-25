Сёмин: сборная России может соперничать с любой национальной командой

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о том, сможет ли российская национальная команда обыграть сборную Камеруна, и порассуждал о важности матча с Кенией в Турции.

«Будет ли игра со сборной Камеруна проверкой для нашей национальной команды? Для нашей сборной сейчас любой матч важен, чтобы мы не потеряли международный игровой тонус. По силам ли нашим ребятам одолеть камерунцев? Очень многое зависит от того, какой состав привезёт Камерун. Вообще, наша сборная может соперничать с любой национальной командой.

Нужен ли матч со сборной Кении, да ещё и в Турции? Неважно, что будет перелёт в другую страну. Нам надо играть, если кто-то соглашается провести с нами международный матч», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, сборная России в феврале 2022 года была отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА на фоне ситуации на Украине.

Ранее глава РФС Александр Дюков подтвердил информацию о том, что сборная России сыграет с Камеруном 12 октября. По информации СМИ, команда Валерия Карпина также встретится с Кенией 16 октября в Турции.