Соболев: у «Спартака» есть свобода в атаке, нет привязанности к позиции

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал об изменении манеры собственной игры, признавшись, что теперь у него есть свобода действий.
«Почему я стал отходить назад и вступать в единоборства? Так получается. Если брать прошлую игру с «Динамо», то там был больше в створе. Нет привязанности к позиции, могу опуститься чуть ниже, на фланг. Тренер даёт свободу? Он ничего об этом не говорит, но свобода у нас есть в атаке. Нет привязанности к позиции», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провёл восемь матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и сделал три результативные передачи. В прошлом сезоне нападающий отличился 13 раз в 26 матчах внутреннего первенства, а также записал на свой счёт шесть голевых передач.
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