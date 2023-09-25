Клубное ТВ «Реала» раскритиковало действия судьи в матче с «Атлетико»

Комментаторы матча на клубном телевидении «Реала» несколько раз негативно оценили действия арбитра. Судья Хавьер Альберола Рохас впервые работал на мадридском дерби, где победителем вышел «Атлетико» (3:1).

«Паршивое судейство Альберолы Рохаса. Его выступление, к сожалению, является решающим и меняет ход матча. «Реал» должен был уйти на перерыв со счётом 2:2, а «Атлетико» должен был остаться в меньшинстве.

Когда мы узнали, кто будет судить этот матч, то уже знали, что произойдёт. Они вновь допускают грубейшие ошибки в матче с участием «Реала».

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Напомним, этот арбитр является одним из тех, кто нанимает на работу сына Энрикеса Негрейры. Несмотря на то что судья говорил о системной коррупции, эти арбитры продолжают работать. Его уровня не хватает для работы на таких играх. Однако он продолжает допускать ошибку за ошибкой», – сказал комментатор.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Негрейре. С 2001 по 2018 год, по подсчётам прокуратуры, было выплачено € 7,3 млн.