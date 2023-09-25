Клубное ТВ «Реала» раскритиковало действия судьи в матче с «Атлетико»

Комментаторы матча на клубном телевидении «Реала» несколько раз негативно оценили действия арбитра. Судья Хавьер Альберола Рохас впервые работал на мадридском дерби, где победителем вышел «Атлетико» (3:1).
«Паршивое судейство Альберолы Рохаса. Его выступление, к сожалению, является решающим и меняет ход матча. «Реал» должен был уйти на перерыв со счётом 2:2, а «Атлетико» должен был остаться в меньшинстве.
Когда мы узнали, кто будет судить этот матч, то уже знали, что произойдёт. Они вновь допускают грубейшие ошибки в матче с участием «Реала».
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
Напомним, этот арбитр является одним из тех, кто нанимает на работу сына Энрикеса Негрейры. Несмотря на то что судья говорил о системной коррупции, эти арбитры продолжают работать. Его уровня не хватает для работы на таких играх. Однако он продолжает допускать ошибку за ошибкой», – сказал комментатор.
Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Негрейре. С 2001 по 2018 год, по подсчётам прокуратуры, было выплачено € 7,3 млн.
- 25 сентября 2023
-
15:20
-
15:14
-
15:04
-
14:58
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:41
-
14:35
-
14:32
-
14:21
-
14:15
-
14:07
-
14:03
-
13:58
-
13:50
-
13:41
-
13:39
-
13:30
-
13:05
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:46
-
12:40
-
12:36
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:38
-
11:33
-
11:31